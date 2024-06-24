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Юрган
Четверо из десяти жителей Сыктывкара выступают за увеличение МРОТ до 48% от медианной зарплаты
От
Юрган
Июн 24, 2024
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Оплата проезда пенсионерам
От
Юрган
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Юрган
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