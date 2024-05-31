✳ Вести Тимана. Сосногорск | 31.05.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:53 – ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

В Республике Коми стартовала летняя детская оздоровительная кампания. За весь летний период планируется охватить отдыхом и оздоровлением 35 тысяч детей.

02:27 – КУЛЬТУРНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

В посёлке Войвож обновляют Досуговый центр. Крыша здания сильно протекала, что повлекло за собой внутренние разрушения. Глава Коми Владимир Уйба поручил Министерству культуры привести здание в порядок.

04:12 – ЛЕТИ, ЛЕТИ, ЛЕПЕСТОК

Каждый год накануне Дня защиты детей городская организация инвалидов совместно с ГДК «Горизонт» дарят праздник особенным детям.

05:49 – МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО

В Сосногорске состоялось открытое муниципальное первенство по плаванию, посвящённое Дню защиты детей. Соревнования прошли в два дня.

07:17 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ