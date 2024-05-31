Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 31.05.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Май 31, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:53 – ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
В Республике Коми стартовала летняя детская оздоровительная кампания. За весь летний период планируется охватить отдыхом и оздоровлением 35 тысяч детей. 
02:27 – КУЛЬТУРНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ
В посёлке Войвож обновляют Досуговый центр. Крыша здания сильно протекала, что повлекло за собой внутренние разрушения. Глава Коми Владимир Уйба поручил Министерству культуры привести здание в порядок. 
04:12 – ЛЕТИ, ЛЕТИ, ЛЕПЕСТОК
Каждый год накануне Дня защиты детей городская организация инвалидов совместно с ГДК «Горизонт» дарят праздник особенным детям. 
05:49 – МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО
В Сосногорске состоялось открытое муниципальное первенство по плаванию, посвящённое Дню защиты детей. Соревнования прошли в два дня.
07:17 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

От Вести Тимана Сосногорск

Похожая запись

Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.05.2024

Май 29, 2024 Вести Тимана Сосногорск
Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 27.05.2024

Май 27, 2024 Вести Тимана Сосногорск
Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 24.05.2024

Май 24, 2024 Вести Тимана Сосногорск

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

Ö-net. 31.05.2024

Май 31, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

КРиК. Криминал и комментарии. 31.05.2024

Май 31, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Талун. 31.05.2024

Май 31, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Воркутаса ва комплекс, на лыдын и Усинскса водовод, дасьöсь лоны республикасаöн

Май 31, 2024 Юрган 0 Comments