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Юрган
В этом году в отрасль сельского хозяйства будет вложена беспрецедентная по меркам региона сумма
От
Юрган
Май 24, 2024
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Большая стройка
Меры приняты
От
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