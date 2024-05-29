Здоров 11

Разговор с доктором: Какой вред организму приносит курение?

ОтМинистерство спорта

Май 29, 2024


Какие виды курения существуют? Какие заболевания вызывает курение? Что входит в состав сигарет? На все эти вопросы ответила Врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Елфимова

☝Отметим, что ведение здорового образа жизни является важной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!

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От Министерство спорта

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