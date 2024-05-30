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5 канал Инта
Отчёт об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России «Интинский» за 2023 год.
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5 канал Инта
Май 30, 2024
#Инта
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Интернет-репортер (351 выпуск от 29.05.2024)
От
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