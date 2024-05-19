Обращение по неисполнению управляющими компаниями г. Воркуты услуг по договорам. “Тиман” 2024 год.





ООО "Северный город" чистка дворов, дорог. г. Воркута . 2024 год.

Президенту Российской Федерации

Путину Владимиру Владимировичу

Генеральному прокурору Российской Федераци

Краснову Игорю Викторовичу

Государственную Жилищную Инспекцию

Российской Федерации

УФАС Российской Федерации

Министерство строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федераци

Обращение:

В последнее время увеличилось число жалоб от жителей города Воркуты на плохую и некачественную чистку дорог, дворов, не предоставление управляющими компаниями коммунальных услуг или предоставление ненадлежащего качества.

Постоянные жалобы на несвоевременную очистку дворов, несвоевременную чистку входных групп подъездов МКД, систематическое отсутствие уборки в подъездах. Снег со дворов не вывозят. Подъезды не чистят, дороги во дворах не посыпают.

В связи с тем, что начался период таяние снега, жители города и поселков жалуются на непринятие мер к своевременной очистке крыш от снега и наледи.

15 и 16 мая я проехал по микрорайону «Тиман» который обслуживает управляющая компания ООО «Северный город». Директором и учредителем данного Общества с Ограниченной Ответственностью «Северный город» со слов диспетчера является Михаил Медведев. Дворы не чищены или почищены очень плохо. На личном автотранспорте передвигаться проблематично, как и пешком. Дворы не подсыпают. Ходить трудно из-за большого количества снега, так как проваливаются ноги. Местами высота снега достигает 60 сантиметров. А там где снега почти не осталось очень скользко, повторюсь из-за того, что никто не подсыпает дворы. Людям с детскими колясками, а так же инвалидам вовсе невозможно ходить по городу. Личный автотранспорт из-за таких дорог ломается, водители разбивают подвеску и бампера.

Так же замечу, что Михаил Медведев является учредителем управляющих компаний обслуживающих поселок Воргашор и третий район г. Воркута. От жителей третьего района и поселка Воргашор поступает так же много идентичных жалоб по некачественному обслуживанию, предоставлению услуг управляющих компаний в сфере ЖКХ в МКД.

Для подтверждения я снял видео всего происходящего.

Ссылка на видео: https://youtu.be/239_HAIx3Jw

От имени жителей города и поселков, прошу провести проверку в отношении Общества с Ограниченной Ответственностью «Северный город» и других управляющих компаний в г. Воркута, на предмет своевременного и качественного предоставления услуг по договорам обслуживания МКД и прилежащих к ним территорий. Принять незамедлительные меры по устранению вышеперечисленных нарушений.

Прощу обратить Ваше внимание на безграмотное, неэффективное, некомпетентное управление Врио. руководителя администрации ГО «Воркута» Камкина А. А.

Город погряз в снегу, дороги не чистят или чистят редко и очень плохо. Тротуаров нет, людям приходится ходить по проезжей части или по едва натоптанным тропам. Автобусные остановки не чистят. Подъездные пути к больницам, поликлиникам, детским садам, школам в ужасном состоянии. Управляющие компании не чистят дворы. Многие мусорные баки переполнены, так как к ним не могут проехать мусоровозы. Так же во многие дворы не могут проехать машины скорой медицинской помощи и пожарные машины.

Прошу Вас посодействовать в указанной мной выше информации, и еще раз подчеркну, большинство жителей считает работу и. о. руководителя администрации ГО «Воркута» Камкина А. А. и его команды безграмотной, неэффективной, некомпетентным управлением ГО «Воркута»

Весь город находится в таком состоянии. На видео показана только малая часть города и всей проблемы.

Так же подчеркну, что на момент подачи обращения, состояние дорог и дворов в городе Воркута и близлежащих поселков ухудшилось!!!