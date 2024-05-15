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Юрган
На 18 тысяч рублей в среднем выросли зарплаты Коми по сравнению с прошлым годом
От
Юрган
Май 15, 2024
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Талун. 14.05.2024
«Петербургский дневник» создал комикс о Республике Коми
От
Юрган
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