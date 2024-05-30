Юрган

На 101 году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, сыктывкарец Алексей Иоилович Малицкий

ОтЮрган

Май 30, 2024

От Юрган

Похожая запись

Юрган

Кадетским классам сыктывкарской школы №18 присвоены имена выдающихся земляков

Май 30, 2024 Юрган
Юрган

Республиканская детская стоматология сменила прописку

Май 30, 2024 Юрган
Юрган

В Коми очередной несчастный случай с ребенком – погиб пятиклассник из Сыктывкара

Май 30, 2024 Юрган

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

На 101 году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, сыктывкарец Алексей Иоилович Малицкий

Май 30, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Кадетским классам сыктывкарской школы №18 присвоены имена выдающихся земляков

Май 30, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Республиканская детская стоматология сменила прописку

Май 30, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

В Коми очередной несчастный случай с ребенком – погиб пятиклассник из Сыктывкара

Май 30, 2024 Юрган 0 Comments