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Юрган
На 101 году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, сыктывкарец Алексей Иоилович Малицкий
От
Юрган
Май 30, 2024
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