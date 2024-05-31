Людмила Гилева – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Органы принудительного исполнения – детям»

– Вам очень идет форма! – бросил на ходу прохожий, пока мы выбирали место для фотографирования.

Людмила Николаевна носит «мундир» больше 13 лет – сначала зеленый государственного гражданского служащего, а после смены статуса службы синий – сотрудника органов принудительного исполнения. Все эти годы сфера деятельности судебного пристава-исполнителя Гилевой – взыскание алиментов.

– В 6:30 я уже выезжаю на свой отдаленный от центра участок, домой возвращаюсь не раньше семи, – говорит старший лейтенант внутренней службы. – В исполнении 380 исполнительных производств и каждое требует внимания.

Должники помолодели – Людмила Гилева для них не столько гроза, сколько наставник. Вразумить, предупредить о последствиях – этого бывает достаточно, чтобы выплата алиментов стала регулярной. С начала 2024 года благодаря исполнительный действиям пристава в пользу детей перечислено 37 млн 670 тыс. рублей.

– Исполнительная, ответственная, фанатка своей работы, знающая практически все нюансы в вопросах взыскания алиментов, – отзывается о сотруднице старший судебный пристав по г. Сыктывкару № 2 Олег Гуляев. На время отсутствия начальник отделения без колебаний оставляет ведущего пристава-исполнителя вместо себя.

За успехи в деле защиты прав детей Людмила Николаевна неоднократно отмечена ведомственными наградами – в том числе медаль «За службу» III степени, поощрена государственными органами Республики Коми.

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Органы принудительного исполнения – детям» представляла УФССП России по Республике Коми на состязании приставов Северо-Запада и заняла третье место.

Вне службы Людмила Николаевна – Почетный донор России и цветовод! Ее любимые ахименесы, радующие глаз буйством красок несколько месяцев, зимой уходят на покой. Самой Гилевой состояние покоя незнакомо: любимая профессия бездействия не предполагает.