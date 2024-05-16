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Юрган
Более четверти торговых и офисных помещений в столице Коми пустуют
От
Юрган
Май 16, 2024
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Ещё одна мера поддержки бойцов
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От
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