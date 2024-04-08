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Юрган
Почти 79 тысяч рублей – средний размер зарплаты в Коми в начале 2024 года
От
Юрган
Апр 8, 2024
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Жителей Ухты приглашают на экологический форум
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Апр 8, 2024
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