5 канал Инта

Конкурс «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России».

От5 канал Инта

Мар 13, 2024 #Инта


Если вам от 14 до 30 лет, вы любите и знаете свой город, село, регион, любите путешествовать, а может, сами организуете туристические проекты? Тогда присоединяйтесь и становитесь авторами молодежного бренда и побеждайте в конкурсе. Комиссия Общественной палаты России по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре при поддержке Фонда президентских грантов на платформе Живоенаследие.рф проводит Всероссийский конкурс «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России».

От 5 канал Инта

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