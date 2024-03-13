



Если вам от 14 до 30 лет, вы любите и знаете свой город, село, регион, любите путешествовать, а может, сами организуете туристические проекты? Тогда присоединяйтесь и становитесь авторами молодежного бренда и побеждайте в конкурсе. Комиссия Общественной палаты России по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре при поддержке Фонда президентских грантов на платформе Живоенаследие.рф проводит Всероссийский конкурс «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России».