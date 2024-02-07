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На каждого жителя в республике приходится в среднем по 290 тысяч рублей на счетах в банках
От
Юрган
Фев 7, 2024
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