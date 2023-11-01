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Юрган
Жителям Инты показали фильм «Во имя жизни». Он посвящен подвигу Героя России Ивана Поздеева
От
Юрган
Ноя 2, 2023
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Прогулка со знанием
От
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