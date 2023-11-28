В Воркуте выплачена зарплата бывшему директору компании-банкрота

В Отделении судебных приставов по г. Воркуте окончено исполнительное производство о взыскании задолженности по заработной плате и компенсаций на сумму 490 тыс. рублей в пользу бывшего директора энергетической компании.

Полномочия руководителя были прекращены в соответствии с законодательством о банкротстве, однако окончательный расчет с ним не произведен.

Судебный пристав уведомила конкурсного управляющего о возбуждении исполнительного производства, предупредила об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и исполнительском сборе, который должен быть взыскан в случае, если исполнение требований выйдет за рамки добровольного срока.

Напомним, что если у должника недостаточно средств для выплаты всех долгов, требования удовлетворяются по очереди. Выплата выходных пособий и оплаты труда относится ко второй очереди, а обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – к третьей.

В результате мер принудительного исполнения трудовые права взыскателя восстановлены.

Взыскание исполнительского сбора в размере, превышающем 34 тыс. рублей, выделено в отдельное производство.