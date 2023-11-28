Новости читателей

В Воркуте выплачена зарплата бывшему директору компании-банкрота

ОтНовости Читателей

Ноя 28, 2023

В Отделении судебных приставов по г. Воркуте окончено исполнительное производство о взыскании задолженности по заработной плате и компенсаций на сумму 490 тыс. рублей в пользу бывшего директора энергетической компании.

Полномочия руководителя были прекращены в соответствии с законодательством о банкротстве, однако окончательный расчет с ним не произведен.

Судебный пристав уведомила конкурсного управляющего о возбуждении исполнительного производства, предупредила об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и исполнительском сборе, который должен быть взыскан в случае, если исполнение требований выйдет за рамки добровольного срока.

Напомним, что если у должника недостаточно средств для выплаты всех долгов, требования удовлетворяются по очереди. Выплата выходных пособий и оплаты труда относится ко второй очереди, а обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – к третьей.

В результате мер принудительного исполнения трудовые права взыскателя восстановлены.

Взыскание исполнительского сбора в размере, превышающем 34 тыс. рублей, выделено в отдельное производство.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

В Усть-Вымском районе должник по алиментам исправил свою ошибку

Ноя 27, 2023 Новости Читателей
Новости читателей

Должник в Сыктывкаре заплатил два миллиона ради выезда за границу

Ноя 24, 2023 Новости Читателей
Новости читателей

В Коми судебные приставы приняли участие в Патриотическом фестивале

Ноя 23, 2023 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

Юркарысь Александр Румянцевӧн ньӧбӧм «Нива» сетісны передӧвӧйӧ

Ноя 28, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Игорь Дягилев, регионса Минздравöн вöвлöм веськöдлысь, ыстiс Комиын олысьяслы чолöм

Ноя 28, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

«Миян геройяс» уджтас Ижма да Удораын

Ноя 28, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

«Карса лöсьыд гöгöртас» уджтас сьöмöн могмöдöм локтан воын чинас матö 20 прöцент вылö

Ноя 28, 2023 Юрган 0 Comments