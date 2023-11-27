Новости читателей

В Усть-Вымском районе должник по алиментам исправил свою ошибку

ОтНовости Читателей

Ноя 27, 2023

Уроженец Усть-Вымского района 1986 г. р., который обязан платить алименты в пользу дочери, год назад поменял место работы, но приставу об этом не сообщил.

Тем самым гражданин нажил себе проблему на ровном месте: имея постоянный источник дохода, он стал должником по алиментам.

Когда пристав ОСП по Усть-Вымскому району самостоятельно установил место работы должника, задолженность перед ребенком составляла 287 тыс. рублей.

Получив постановление пристава об удержании 70 % заработной платы в счет погашения задолженности и выплаты текущих алиментов, бухгалтерия крупной строительно-монтажной организации немедленно направила на депозит службы 113 тыс. рублей.

Остаток долга – 174 тыс. рублей – через три дня перечислил сам должник, дабы в кругу коллег сохранить репутацию добропорядочного человека.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Должник в Сыктывкаре заплатил два миллиона ради выезда за границу

Ноя 24, 2023 Новости Читателей
Новости читателей

В Коми судебные приставы приняли участие в Патриотическом фестивале

Ноя 23, 2023 Новости Читателей
Новости читателей

Вуктыльские приставы разыскали должника по алиментам в Ухте

Ноя 22, 2023 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В Усть-Вымском районе должник по алиментам исправил свою ошибку

Ноя 27, 2023 Новости Читателей 0 Comments
Юрган

Студия 11. 27.11.2023

Ноя 27, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Ме да Юрган. 25.11.2023

Ноя 27, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

В Коми завезли неблагополучные саженцы сосен и елей из Кировской области

Ноя 27, 2023 Юрган 0 Comments