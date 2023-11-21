В Сыктывкаре исполнено решение суда о сносе курятника

Отделением судебных приставов по г. Сыктывкару № 1 исполнено решение суда об освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 372 кв. м в садовом товариществе в пригороде столицы Коми, на котором был размещен курятник.

Так как должник не произвела необходимые работы самостоятельно в срок, установленный для добровольного исполнения требований, пристав вынесла постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 5 тыс. рублей и составила четыре административных протокола по ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение требований неимущественного характера). Должник оштрафована на 7,5 тыс. рублей.

Административные наказания, запреты и ограничения должного действия не имели, поэтому пристав привлекла для сноса объектов специализированную организацию.

Расходы на демонтаж курятника и забора в размере 65 тыс. рублей возложены на должника.