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Юрган
В Коми создано 182 школьных театра. Они помогают раскрывать таланты с юных лет
От
Юрган
Ноя 2, 2023
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Финноугория. 01.11.2023
В Ухте преображается православный храм Новомучеников
От
Юрган
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