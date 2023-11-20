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В интересах детей

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Ноя 20, 2023

Врио руководителя УФССП России по Республики Коми Максим Орлов и региональный уполномоченный по правам ребенка Татьяна Козлова провели личный прием граждан, приуроченный ко Всероссийскому дню правовой помощи детям.

Встреча со взыскателями длилась дольше чем обычно – ибо каждая история, в которой переплелись судьбы взрослых и детей, выходит далеко за рамки исполнительного производства.

– Исполнение исполнительных документов, определяющих порядок общения с ребенком, выплату алиментов, в первую очередь, зависит от отношений между родителями, – говорит Максим Орлов. – Приставы, безусловно, не снимают с себя ответственности: то, что определенно законом, мы делали и будем делать. В то же время мы выступаем за то, чтобы отношения в семейной сфере регулировались не в принудительном порядке, а добровольно. На первом месте должны стоять интересы детей, о чем взрослые, которые сводят счеты, забывают.

Детский омбудсмен ежедневно является посредником в разрешении межличностных конфликтов. Татьяна Козлова разъяснила сыктывкарке правовые и морально-этические последствия лишения отца родительских прав, направила отца, добивающего расположения сына, за психологической помощью к специалистам.

Особенно приятно было услышать добрые слова: взыскатель алиментов из Корткеросского района отметила работу пристава из ОСП по Эжвинскому району г. Сыктывкара.

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