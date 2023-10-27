Юрган

В Воркуте торжественно открыли XXIII по счёту Всероссийскую Спартакиаду народов Севера России

ОтЮрган

Окт 27, 2023


От Юрган

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