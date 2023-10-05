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Юрган
В селе Куратово Сысольского района уже в октябре сдадут дом, построенный для медицинских кадров
От
Юрган
Окт 5, 2023
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Талун. 05.10.2023
На торжественном собрании поздравили лучших педагогов Коми
От
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