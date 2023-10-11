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Юрган
В селе Керос Корткеросского района восстанавливают уникальный Свято-Вознесенский храм
От
Юрган
Окт 11, 2023
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Телезащитник. 10.10.2023
Ми тані сьылам. Шондібан. 11.10.2023
От
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