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Юрган
В Коми открыто уже 49 модульных библиотек, а до конца года будут сданы ещё две
От
Юрган
Окт 17, 2023
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Маткапитал в 2024 году увеличится на 7,5%
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