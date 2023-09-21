5 канал Инта

Всероссийский день бега «Кросс нации-2023»

От5 канал Инта

Сен 21, 2023 #Инта


В Инте прошел настоящий спортивный праздник. Наш муниципалитет присоединился к Всероссийскому дню бега. Сотни горожан приняли активное участие в «Кроссе Нации-2023». На старт вышли школьники, гимназисты, лицеисты, студенты техникума, ветераны города и представители разных трудовых коллективов. В этом году спортивная общественность празднует 100-летие государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Многие субъекты Российской Федерации принимают участие в праздничных мероприятиях, одно из которых – Всероссийский день бега «Кросс нации», организованный в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и выполняет задачи нацпроекта «Демография».

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От 5 канал Инта

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