Всероссийский день бега «Кросс нации-2023»





В Инте прошел настоящий спортивный праздник. Наш муниципалитет присоединился к Всероссийскому дню бега. Сотни горожан приняли активное участие в «Кроссе Нации-2023». На старт вышли школьники, гимназисты, лицеисты, студенты техникума, ветераны города и представители разных трудовых коллективов. В этом году спортивная общественность празднует 100-летие государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Многие субъекты Российской Федерации принимают участие в праздничных мероприятиях, одно из которых – Всероссийский день бега «Кросс нации», организованный в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и выполняет задачи нацпроекта «Демография».

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