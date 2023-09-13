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Юрган
В Ухте открылся детский технопарк «Кванториум»
От
Юрган
Сен 13, 2023
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Студия 11. 13.09.2023
План по лесовосстановлению в Коми выполнен уже на 86%
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