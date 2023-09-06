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Юрган
В посёлке Краснозатонский идут масштабные преобразования
От
Юрган
Сен 6, 2023
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Камчатка вслед за Коми прекращает полёты на чешских самолётах L-410
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