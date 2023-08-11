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Юрган
В Инте по программе регионального фонда капремонта многоквартирных домов отремонтирует 6 кровель
От
Юрган
Авг 11, 2023
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Регионса оперативнӧй службаяс нуӧдісны велӧдчӧм
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