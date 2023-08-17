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Юрган
С начала года около 167 тысяч жителей Коми воспользовались мерами поддержки по оплате ЖКУ
От
Юрган
Авг 17, 2023
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Жителей и гостей Сыктывкара приглашают на ярмарку «День республики!»
От
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