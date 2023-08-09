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Каждый может помочь участникам СВО
От
Юрган
Авг 9, 2023
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Талун. 08.08.2023
Семьям предлагают компенсировать 30% расходов на аренду жилья
От
Юрган
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