ДЕНЬ РЫБАКА 2023 С ГРИГОРИЧЕМ НА ПЕЧОРЕ Часть 2 КЛЁВАЯ РЫБАЛКА





День Рыбака – это пожалуй самый долгожданный праздник для истинных любителей порыбачить. По традиции этот праздник мы отмечаем всей семьёй на природе. Но в этом году семейного выезда к сожалению не получилось. Зато получился душевный выезд на Печору с Иваном Григоричем. Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g Всю продукцию МАКСИХОДА можно приобрести со скидкой 5% по промокоду "КОМИ РЫБАК" а на ВЕЗДЕХОДЫ и ЛОДКИ скидка будет уже 5 000 рублей. Ссылка на группу в ВК https://vk.com/vezdehod11 На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283