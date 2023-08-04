Коми рыбак

ДЕНЬ РЫБАКА 2023 С ГРИГОРИЧЕМ НА ПЕЧОРЕ Часть 2 КЛЁВАЯ РЫБАЛКА

ОтКоми Рыбак

Авг 4, 2023


День Рыбака – это пожалуй самый долгожданный праздник для истинных любителей порыбачить. По традиции этот праздник мы отмечаем всей семьёй на природе. Но в этом году семейного выезда к сожалению не получилось. Зато получился душевный выезд на Печору с Иваном Григоричем. Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g Всю продукцию МАКСИХОДА можно приобрести со скидкой 5% по промокоду "КОМИ РЫБАК" а на ВЕЗДЕХОДЫ и ЛОДКИ скидка будет уже 5 000 рублей. Ссылка на группу в ВК https://vk.com/vezdehod11 На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283

От Коми Рыбак

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