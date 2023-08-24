5 канал Инта

День Республики Коми.

От5 канал Инта

Авг 24, 2023 #Инта


22 августа интинцы отметили двойной праздник – День образования Республики Коми и День государственного флага Российской Федерации. На площади Ленина прошла концертная программа с участием творческих коллективов города и сельских населенных пунктов.
В организации праздничного мероприятия были задействованы сотрудники разных учреждений, поэтому каждый интинец мог найти развлечение по своему вкусу.

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От 5 канал Инта

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