Юрган

«Защитники Отечества» да «Коми республикаса аньяс котыр» кырымалісны ӧтувъя удж йылысь сернитчӧм

ОтЮрган

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