Коми рыбак

УРАЛОЧКА В СТОЛИЦУ ЗА КРАСОТКОЙ

ОтКоми Рыбак

Июл 7, 2023


Река Печора в нашем течении летом очень мелкая. И на обычных моторных лодках уже не везде удаётся проехать. Бьются винты. Ломаются моторы. Давно искал такую лодку, на которой можно проехать практически везде. И наконец то я её нашёл. Это УРАЛОЧКА. ПРОХОДИМОСТЬ И ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ – ВОТ ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОЙ ЛОДКИ. На таких лодках ходили по мелким речкам наши прадеды. Только сделаны они были из дерева. А команда МАКСИХОДА изготовили её из ПНД. Сохранив при этом её первоначальный вид. Продолжаем знакомится с продукцией МАКСИХОДА. Всю продукцию МАКСИХОДА можно приобрести со скидкой 5% по промокоду "КОМИ РЫБАК" а на ВЕЗДЕХОДЫ и ЛОДКИ скидка будет уже 5 000 рублей. Ссылка на группу в ВК https://vk.com/vezdehod11 На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ЖИЗНЬВДЕРЕВНЕ #РЫБАЛКА #ПРОДОЛЬНИКИ

От Коми Рыбак

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