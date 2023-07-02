УГАДАЛА ЛИ КУКУШКА ШИКАРНЫЙ УЛОВ ВЕЧЕРНЯЯ ПРОВЕРКА ПРОДОЛЬНИКОВ ОТ 25.05.23





Сегодня впервые услышал кукушку. Это значит лето наступило. Ну и на мой вопрос солько рыбы я поймаю, она мне накуковала 34. Посмотрим, угадала ли кукушка ))) Продолжаем рыбалку на продольники вблизи родного села. Печора кормит. В этой реке действительно много рыбы. Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ЖИЗНЬВДЕРЕВНЕ #РЫБАЛКА #ПРОДОЛЬНИКИ