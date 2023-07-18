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Учитель Пижемской средней школы Антон Михеев поборется за звание «Учитель года России – 2023»
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Юрган
Июл 18, 2023
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