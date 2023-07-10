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Юрган
Талун. 10.07.2023
От
Юрган
Июл 10, 2023
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Торъя военнöй операцияын пöгибнитiсны миян землякъяс.
От
Юрган
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Юрган
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Юрган
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Июл 10, 2023
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