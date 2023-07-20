Коми рыбак

РЫБАЛКА НА ТРОИЦУ ПОРА ЗАКРЫВАТЬ СЕЗОН ПРОДОЛЬНИКОВ 04.06.23

ОтКоми Рыбак

Июл 20, 2023


Ход рыбы не бесконечен. Пришла пора и закрывать сезон продольников по большой воде. Сегодня мы в этом убедились. Завтра поднимаем продольники и закрываем сезон весенней рыбалки ! Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g Плащ – парку покупал в МАКСИХОДЕ Всю продукцию МАКСИХОДА можно приобрести со скидкой 5% по промокоду "КОМИ РЫБАК" а на ВЕЗДЕХОДЫ и ЛОДКИ скидка будет уже 5 000 рублей. Ссылка на группу в ВК https://vk.com/vezdehod11 На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ЖИЗНЬВДЕРЕВНЕ #РЫБАЛКА #ПРОДОЛЬНИКИ

От Коми Рыбак

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