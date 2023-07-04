«Россети Северо Запад» инвестируют 1,8 миллиарда рублей в электросетевую инфраструктуру Коми в 2023

04.07.2023   Юрган   No comments


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