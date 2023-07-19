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Юрган
На территории закрытого асфальтового завода в Ухте три щенка попали в битумную яму
От
Юрган
Июл 19, 2023
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Работы ухтинской художницы Эльзы Нефёдовой выставлены в Санкт-Петербурге
От
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