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Юрган
Минздрав России ограничит продажу препаратов для прерывания беременности
От
Юрган
Июл 19, 2023
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В Сыктывкаре на сутки отключат холодную воду
От
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