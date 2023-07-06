Коми рыбак

МАКСИМАЛЬНЫЙ УЛОВ КЛЁВАЯ ПРОВЕРКА ПРОДОЛЬНИКОВ 27.05.23

ОтКоми Рыбак

Июл 6, 2023


Сегодняшняя проверка принесла максимальный улов. Продолжаем рыбалку на продольники вблизи родного села. Печора кормит. В этой реке действительно много рыбы. Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g Плащ – парку покупал в МАКСИХОДЕ Всю продукцию МАКСИХОДА можно приобрести со скидкой 5% по промокоду "КОМИ РЫБАК" а на ВЕЗДЕХОДЫ и ЛОДКИ скидка будет уже 5 000 рублей. Ссылка на группу в ВК https://vk.com/vezdehod11 На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ЖИЗНЬВДЕРЕВНЕ #РЫБАЛКА #ПРОДОЛЬНИКИ

От Коми Рыбак

Похожая запись

Коми рыбак

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И НА ЭТОТ РАЗ МЫ С ХОРОШИМ УЛОВОМ 26.05.23

Июл 4, 2023 Коми Рыбак
Коми рыбак

УГАДАЛА ЛИ КУКУШКА ШИКАРНЫЙ УЛОВ ВЕЧЕРНЯЯ ПРОВЕРКА ПРОДОЛЬНИКОВ ОТ 25.05.23

Июл 2, 2023 Коми Рыбак
Коми рыбак

ЛОВИМ РЫБУ ВЁДРАМИ ВЕСЕННЯЯ ЗАГОТОВКА 25.05.23

Июн 30, 2023 Коми Рыбак

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

Алтайскöй крайын серпасалiсны керка стенмö Россияса Герой Олег Шипицинлысь портрет

Июл 7, 2023 Юрган
Юрган

Интаын котыртiсны «Зарница» военно патриотическöй ворсöм

Июл 7, 2023 Юрган
Юрган

Талун. 06.07.2023

Июл 7, 2023 Юрган
Юрган

Сыктывкарö ваясны Георгий Победоносецлысь вежа коляссö

Июл 7, 2023 Юрган