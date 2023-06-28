ВЕСЕННЯЯ РЫБАЛКА НА ПРОДОЛЬНИКИ МЕНЯЕМ НАЖИВКУ ЛОВИМ ЖИВЦА 24.05.23





Пришла пора менять наживку. Червя долбит мелочёвка, а на живца будет брать только крупная рыба. Ловим живца разными способами и продолжаем рыбалку на продольники вблизи родного села. Печора кормит. В этой реке действительно много рыбы. Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ЖИЗНЬВДЕРЕВНЕ #РЫБАЛКА #ПРОДОЛЬНИКИ