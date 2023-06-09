Правила охраны магистральных трубопроводов.





На территории Интинского Округа расположены газораспределительные станции и проходят магистральные газопроводы, которые относятся к объектам промышленного риска. Они эксплуатируются Печорским Линейно-производственным управлением магистральных газопроводов Общества с Ограниченной Ответственностью «Газпром трансгаз Ухта». Их опасность определяется совокупностью опасных производственных факторов процесса транспортировки и опасными свойствами транспортируемого продукта – природного газа, находящегося в трубопроводах под давлением до 120 килограммов на квадратный сантиметр.