ОСТАВИЛ ПРОДОЛЬНИКИ НА СУТКИ ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТА Я НЕ ОЖИДАЛ РЫБАЛКА ПО БОЛЬШОЙ ВОДЕ 19.05.23





Так получилось, что продольники целые сутки были не проверены. Такого результата я не ожидал. Продолжаем рыбалку на продольники вблизи родного села. Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ЖИЗНЬВДЕРЕВНЕ #РЫБАЛКА #ПРОДОЛЬНИКИ