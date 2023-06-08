Информационная программа «Новости» от 08.06.2023.
00:00 Выпуск.
01:03 Сбор средств для бойцов СВО.
02:53 Подготовка ко Дню России.
06:26 Заседание общественного совета.
08:45 Правила охраны магистральных трубопроводов.
12:10 Музыкальная школа приобрела новые инструменты.
16:26 Насыщенные будни подростков в лагере труда и отдыха.
21:02 Спортивный праздник «Веселый велодром».
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