Информационная программа «Новости» от 08.06.2023.





00:00 Выпуск.

01:03 Сбор средств для бойцов СВО.

02:53 Подготовка ко Дню России.

06:26 Заседание общественного совета.

08:45 Правила охраны магистральных трубопроводов.

12:10 Музыкальная школа приобрела новые инструменты.

16:26 Насыщенные будни подростков в лагере труда и отдыха.

21:02 Спортивный праздник «Веселый велодром».

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