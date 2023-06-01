Информационная программа «Новости» от 01.06.2023.





00:00 Выпуск.

00:53 В селе Петрунь снят режим чрезвычайной ситуации.

04:35 Завершилось онлайн-голосование в рамках проекта ФКГС.

06:32 Заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

10:17 Прямая линия на тему: «Мошенничество».

19:53 Посадка деревьев на территории Гимназии № 2.

25:06 Интинцы стали призерами в республиканском фестивале ВФСК ГТО.

Все выпуски "Новостей"

Все сюжеты

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски YOUTUBE https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ