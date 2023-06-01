Информационная программа «Новости» от 01.06.2023.
00:00 Выпуск.
00:53 В селе Петрунь снят режим чрезвычайной ситуации.
04:35 Завершилось онлайн-голосование в рамках проекта ФКГС.
06:32 Заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
10:17 Прямая линия на тему: «Мошенничество».
19:53 Посадка деревьев на территории Гимназии № 2.
25:06 Интинцы стали призерами в республиканском фестивале ВФСК ГТО.
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