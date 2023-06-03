



В Инте с размахом прошла «Библионочь-2023», с песнями, танцами, театрализованными постановками, многочисленными интерактивными площадками с викторинами, конкурсами, квестами, квизами, мастер-классами и розыгрышем призов.

В этом году социально-культурная акция была приурочена Всероссийскому дню библиотек и 45-летнему юбилею централизованной библиотечной системы. Творческие, креативные, талантливые и любящие свою профессию библиотекари устроили для горожан настоящий праздник.

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