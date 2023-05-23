ВЕСНОВКА 2023 Часть 7 ЖЁСТКИЙ ЗАЕЗД БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УРАГАНА С ПОЛЕМ





Вот и наступила долгожданная Весновка. Всё приготовлено заранее и вот наступил тот момент . Это лучшее время года ! Траурные мероприятия позади. Заезжаем на ВЕСНОВКУ по новой. На этот раз прошло не всё так гладко. Но благодаря вездеходным способностям моего УРАГАНА всё же удалось доехать до избы. Даже успели на вечёрку. И она принесла результат. Приятного просмотра. Аккумулятор литиевый , как у меня : https://titanat.ru/shop/akkumulyatory/akb-lifepo4/akkumulyator-litievyj-12v-105ah-lifepo4-alius/ Скидка 5 % по купону(промокоду) КОМИРЫБАК (пишем слитно) на весь ассортимент Компании Titanat.ru Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь: https://vk.com/buks1ru Скидка 4% по промокоду "КОМИ РЫБАК" Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g Фонарик ARMYTEK можно заказать здесь : https://www.armytek.ru/ 15 % скидки на любой товар на этом сайте по промокоду "КОМИРЫБАК" На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ВЕСНОВКА #ОХОТА #ЖИЗНЬВТАЙГЕ