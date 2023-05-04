Информационная программа «Новости» от 4.05.2023.
00:00 Выпуск.
01:00 Инта готова к празднованию Дня Победы.
04:00 Депутаты Инты посетили дом интернат для престарелых и инвалидов.
08:40 Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика».
10:19 Онлайн-голосование за благоустройство общественной территории.
13:20 Проект «Народный бюджет».
18:25 Общегородские субботники.
21:31 6 мая состоится турнир по боксу.
23:05 8 мая состоится турнир по вольной борьбе.
23:24 Работа телефонов Колл-центров ИЦГБ.
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