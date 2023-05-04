Информационная программа «Новости» от 4.05.2023.





00:00 Выпуск.

01:00 Инта готова к празднованию Дня Победы.

04:00 Депутаты Инты посетили дом интернат для престарелых и инвалидов.

08:40 Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика».

10:19 Онлайн-голосование за благоустройство общественной территории.

13:20 Проект «Народный бюджет».

18:25 Общегородские субботники.

21:31 6 мая состоится турнир по боксу.

23:05 8 мая состоится турнир по вольной борьбе.

23:24 Работа телефонов Колл-центров ИЦГБ.

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