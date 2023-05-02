Информационная программа «Новости» от 2.05.2023.
00:00 Выпуск.
01:05 Подготовка ко Дню Победы.
02:57 Всероссийский субботник.
05:16 Экскурсия в администрацию города.
13:10 Акция «Диктант Победы».
15:52 Всероссийский урок по ОБЖ.
21:29 Работа отделения реабилитации несовершеннолетних
28:07 Турнир по волейболу в Гимназии №2
30:17 Профилактическое мероприятие «Внимание: дети. Автокресло — детям»
Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски YOUTUBE https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ