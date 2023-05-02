Информационная программа «Новости» от 2.05.2023.





00:00 Выпуск.

01:05 Подготовка ко Дню Победы.

02:57 Всероссийский субботник.

05:16 Экскурсия в администрацию города.

13:10 Акция «Диктант Победы».

15:52 Всероссийский урок по ОБЖ.

21:29 Работа отделения реабилитации несовершеннолетних

28:07 Турнир по волейболу в Гимназии №2

30:17 Профилактическое мероприятие «Внимание: дети. Автокресло — детям»

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